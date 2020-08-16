دولي

موريتانيا تدعم قيادة الإمارات بشأن الاتفاق مع إسرائيل

موريتانيا تدعم قيادة الإمارات بشأن الاتفاق مع إسرائيل
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، اليوم الأحد، إن موريتانيا، عبرت عن دعمها لدولة الإمارات في قرارها توقيع اتفاق مع إسرائيل لتطبيع العلاقات.

ونقلت الوكالة عن بيان لوزارة الخارجية الموريتانية "إن دولة الإمارات العربية المتحدة، تمتلك السيادة المطلقة والاستقلالية الكاملة في تسيير علاقاتها، وتقدير مواقفها، وفق مصالحها الوطنية، ومصالح العرب والمسلمين".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلاً على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدته "إنه يوم تاريخي".

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