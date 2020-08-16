شؤون فلسطينية

حماية يُطالب بالضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن إجراءات تشديد الحصار

حماية يُطالب بالضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن إجراءات تشديد الحصار
رام الله - دنيا الوطن
وجّه مركز حماية لحقوق الإنسان، يوم الأحد، رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بين خلالها خطورة الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بهدف تشديد الحصار على قطاع غزة في ظل أزمة (كورونا).

وأشار المركز في رسالته التي وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنها، إلى أن سلطات الاحتلال، تمارس سياسة العقاب الجماعي، كإجراء روتيني بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحذر من أنه في حال استمرار إجراءات الاحتلال، والمتمثلة بمنع إدخال الوقود، وفرض قيود على حركة المعابر، فإن قطاع غزة سيشهد أزمة إنسانية شديدة، خاصة فيما يتعلق بمواجهة وباء (كورونا).

وقال: إن إجراءات الاحتلال، بتشديد الحصار على غزة، تدعو للقلق، وتنذر بكارثة إنسانية لا يمكن التكهن بنتائجها إذا لم يستدرك الأمر، ويتم تزويد القطاع بشكل فوري بالوقود والأدوات الصحية اللازمة للوقاية من الوباء.

وأوضح، أن الإجراءات الجديدة، تأتي بإطار تشديد الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، والذي يعد أحد أشكال العقاب الجماعي المحظور في القانون الدولي.

وأشار إلى ما نصت عليه المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي "تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب"، كما نص البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 في المادة 54 على حظر تجويع السكان المدنيين، بوصفه أحد أساليب الحرب.

واعتبر أن هذه الإجراءات تشكل نموذجًا لانتهاك سلطات الاحتلال لواجباتها كدولة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية.

وحث المركز الأمين العام للأم المتحدة على ضرورة التدخل العاجل، بهدف وضع حد لهذه المأساة الإنسانية، وإجبار الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي، والتراجع عن القرارات الجديدة، والتوقف عن استخدام سياسة العقوبات الجماعية ضد سكان القطاع.

أخبار ذات صلة

الجبهة العربية: الصراع الأساسي هو وجود الاحتلال ومخطط الضم أحد عناوين المواجهة

الجبهة العربية: الصراع الأساسي هو وجود الاحتلال ومخطط الضم أحد عناوين المواجهة

سلطة الطاقة تُعلن موعد توقف محطة كهرباء غزة عن العمل بشكل كامل

سلطة الطاقة تُعلن موعد توقف محطة كهرباء غزة عن العمل بشكل كامل

الصحة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بقطاع غزة

الصحة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بقطاع غزة

العلمي يُعلن عن مبادرة لدعم التعليم عن بُعد بمدارس المناطق المهمشة والنائية

العلمي يُعلن عن مبادرة لدعم التعليم عن بُعد بمدارس المناطق المهمشة والنائية

الاتحاد العربي للنقابات يُدين التطبيع الإماراتي ويُمثن مواقف الشعوب العربية

الاتحاد العربي للنقابات يُدين التطبيع الإماراتي ويُمثن مواقف الشعوب العربية

غزة: الاقتصاد تنظم 155 زيارة وجولة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق

غزة: الاقتصاد تنظم 155 زيارة وجولة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق

الشرطة تكشف ملابسات سرقة أربعة منازل في الخليل

الشرطة تكشف ملابسات سرقة أربعة منازل في الخليل

الكيلة تُشيد بتبرع شركة (غرغور) التجارية بسيارة لوزارة الصحة

الكيلة تُشيد بتبرع شركة (غرغور) التجارية بسيارة لوزارة الصحة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الجبهة العربية: الصراع الأساسي هو وجود الاحتلال ومخطط الضم أحد عناوين المواجهة

الجبهة العربية: الصراع الأساسي هو وجود الاحتلال ومخطط الضم أحد عناوين المواجهة

حماية يُطالب بالضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن إجراءات تشديد الحصار

حماية يُطالب بالضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن إجراءات تشديد الحصار

العلمي يُعلن عن مبادرة لدعم التعليم عن بُعد بمدارس المناطق المهمشة والنائية

العلمي يُعلن عن مبادرة لدعم التعليم عن بُعد بمدارس المناطق المهمشة والنائية

الاتحاد العربي للنقابات يُدين التطبيع الإماراتي ويُمثن مواقف الشعوب العربية

الاتحاد العربي للنقابات يُدين التطبيع الإماراتي ويُمثن مواقف الشعوب العربية

غزة: الاقتصاد تنظم 155 زيارة وجولة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق

غزة: الاقتصاد تنظم 155 زيارة وجولة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق

الشرطة تكشف ملابسات سرقة أربعة منازل في الخليل

الشرطة تكشف ملابسات سرقة أربعة منازل في الخليل

الكيلة تُشيد بتبرع شركة (غرغور) التجارية بسيارة لوزارة الصحة

الكيلة تُشيد بتبرع شركة (غرغور) التجارية بسيارة لوزارة الصحة

الشعبية تُحذر من محاولات الاحتلال ضم أراضٍ بالضفة مستغلاً حالة التطبيع العربي

الشعبية تُحذر من محاولات الاحتلال ضم أراضٍ بالضفة مستغلاً حالة التطبيع العربي

منوعات

كيف ردّت &#34;نادين نجيم&#34; على صحفي لبناني قال لها &#34;انكتبلك عُمُر ووجه جديد&#34;؟

كيف ردّت "نادين نجيم" على صحفي لبناني قال لها "انكتبلك عُمُر ووجه جديد"؟

ريهام سعيد تعلن عودتها إلى الشاشة مجددًا بعد ايقاف دام لسنة

ريهام سعيد تعلن عودتها إلى الشاشة مجددًا بعد ايقاف دام لسنة

&#34;مايا دياب&#34; تُطلق مبادرة لتجميل وجوه الاطفال المشوهة جراء انفجار بيروت

"مايا دياب" تُطلق مبادرة لتجميل وجوه الاطفال المشوهة جراء انفجار بيروت

تامر حسني لجمهوره: لما تفتكروني أدعو لأولادي

تامر حسني لجمهوره: لما تفتكروني أدعو لأولادي

شاهد: صور مي حريري من داخل العناية المركّزة تثير قلق الجمهور

شاهد: صور مي حريري من داخل العناية المركّزة تثير قلق الجمهور

لوسي: 2020 سنة صعبة بفراق الأحباب وأعيش حالة حزن غير مسبوقة

لوسي: 2020 سنة صعبة بفراق الأحباب وأعيش حالة حزن غير مسبوقة

صديقة &#34;مصطفى حفناوي&#34; تكشف حقيقة إزالة الوشم من يده قبل دفنه‎

صديقة "مصطفى حفناوي" تكشف حقيقة إزالة الوشم من يده قبل دفنه‎

أحمد زاهر يكشف أسرارًا جديدة حول المرض الذي عانى منه

أحمد زاهر يكشف أسرارًا جديدة حول المرض الذي عانى منه

سميرة سعيد: الأديان الثلاثة لديها نفس المبادئ

سميرة سعيد: الأديان الثلاثة لديها نفس المبادئ

&#34;هنا الزاهد&#34; تتخلص من الوشم على جسمها.. وتوجّه تحذيرات لجمهورها

"هنا الزاهد" تتخلص من الوشم على جسمها.. وتوجّه تحذيرات لجمهورها

عربي

بطريرك لبنان الراعي يدعو لانتخابات نيابية مبكرة لإنقاذ لبنان

بطريرك لبنان الراعي يدعو لانتخابات نيابية مبكرة لإنقاذ لبنان

الأردن يُعلن عن بؤرتين لـ (كورونا) على أراضيه

الأردن يُعلن عن بؤرتين لـ (كورونا) على أراضيه

عاهل البحرين يُهنئ بن زايد بالاتفاق مع إسرائيل ويثمن دوره بالدفاع عن الأمة

عاهل البحرين يُهنئ بن زايد بالاتفاق مع إسرائيل ويثمن دوره بالدفاع عن الأمة

دار الإفتاء الليبية: نطالب المسلمين بمعاملة الإمارات معاملة &#34;العدو الصهيوني&#34;

دار الإفتاء الليبية: نطالب المسلمين بمعاملة الإمارات معاملة "العدو الصهيوني"