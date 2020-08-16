سلطة الطاقة تُعلن موعد توقف محطة كهرباء غزة عن العمل بشكل كامل

وأوضحت الطاقة، أن ذلك التوقف، سيترتب عليه زيادة العجز في إمدادات الطاقة الكهربائية للمواطنين؛ لتصبح نسبة العجز أكثر من 75%.





ونوهت سلطة الطاقة إلى أن توقف محطة كهرباء غزة عن العمل، سيؤثر سلباً على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، محملة الاحتلال كافة الآثار الكارثية المترتبة على ذلك.



