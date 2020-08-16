شؤون فلسطينية

الصحة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بقطاع غزة

الصحة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بقطاع غزة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة، بقطاع غزة، اليوم الأحد: إنها لم تُجرِ أي عينة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة عبر تقريرها اليوم، أنها لم تُسجل أي إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع. 

وأشارت أن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 14.613 عينة، منها 14.530 عينة سلبية و83 عينة إيجابية. 

وفيما يلي، التقرير اليومي المحدث، الذي يصدره مركز المعلومات بوزارة الصحة في قطاع غزة، حول فيروس (كورونا) الجديد (كوفيد- 19) باللغتين العربية والإنجليزية.

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