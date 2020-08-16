الشرطة تكشف ملابسات سرقة أربعة منازل في الخليل



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبناء على عدة شكاوى، تلقتها الشرطة منذ بداية العام من قبل مواطنين مفادها قيام مجهولين باقتحام منازلهم ليلاً وسرقة مبالغ مالية ومصاغ ذهبي قدر بآلاف الشواكل، بناءً على ذلك، باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري لمعرفة الفاعلين.



وأضافت الشرطة بأنه وبعد عملية البحث والتحري وجمع المعلومات والأدلة، فقد قام فرع المباحث العامة بتحديد هوية شخصين مشتبه بهما، والقبض عليهما.



وأكدت، توقيف المشتبه بهما مدة 24 ساعة، واحالتهما للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة، اليوم، ملابسات سرقة 4 منازل، وقبضت على المشتبه بهم في الخليل.