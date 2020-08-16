الكيلة تُشيد بتبرع شركة (غرغور) التجارية بسيارة لوزارة الصحة

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رام الله - دنيا الوطن

أشادت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، بتبرع شركة (غرغور) التجارية- وكلاء مرسيدس في فلسطين، بسيارة لوزارة الصحة.



وأضافت الكيلة: إن وقوف القطاع الخاص والمجتمع المحلي لجانب وزارة الصحة، ساهم بشكل كبير في التخفيف من آثار جائحة (كورونا)، مشيرة إلى أن الوزارة، تعمل بأقصى ما لديها لحماية أبناء شعبنا، والتخفيف عنهم في ظل هذه الجائحة.



من جهته، أشاد مدير عام شركة (غرغور) التجارية، وكلاء مرسيدس بنز في فلسطين، وممثلاً عن مجلس إدارتها محمد صبيح بجهود وزارة الصحة في التصدي لجائحة (كورونا)، مؤكداً وقوف الشركة لجانب الوزارة، ودعمها في هذه المرحلة الحرجة.



وأضاف، أن هذا التبرع وهو عبارة عن سيارة (ڤيتو) للمساعدة في نقل الكوادر الطبية، وذلك ضمن التزام الشركة بدعم الجهود الحكومية، خصوصاً في القطاع الصحي.