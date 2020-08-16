شؤون فلسطينية

الشعبية تُحذر من محاولات الاحتلال ضم أراضٍ بالضفة مستغلاً حالة التطبيع العربي

الشعبية تُحذر من محاولات الاحتلال ضم أراضٍ بالضفة مستغلاً حالة التطبيع العربي
رام الله - دنيا الوطن
حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من محاولات الاحتلال تسريع وتيرة الاستيطان، ومصادرة الأراضي، مستغلاً حالة التطبيع العربي الرسمي، التي كان آخر فصولها السوداوية، اتفاق العار الإماراتي- الصهيوني.

واعتبرت الجبهة، أن مواصلة الاحتلال مشاريعه الاستيطانية وسياسة نهب الأرض، ومحاولة ربط الكتل الاستيطانية ببعضها البعض، ومحاصرة المدن والقرى الفلسطينية بها، تؤكد إصراره على تنفيذ مخططات الضم لأراضي الضفة،  برعايةٍ ومباركةٍ وتشريعٍ عربيّ رسميّ هذه المرة. 

وشدّدت على أن الأكاذيب التي ساقها النظام الإماراتي الرجعي، بأن اتفاق العار مع الكيان، يتضمن تجميداً لضم أراضي الضفة وقاحة وكذب صريح، يسعى من خلاله لتبرير خيانته وانهزامه وتساوقه الواضح مع الاحتلال، وإجراءاته العدوانية على الأرض.

وختمت الجبهة الشعبية، بالتأكيد على ضرورة تصعيد جميع أشكال المقاومة؛ للتصدي لمشاريع الاحتلال التهويدية والاستيطانية التي تستهدف الأرض والهوية والوجود الفلسطيني، مؤكدةً أن التصدي لكل أشكال التطبيع والمؤامرات التي تمارسها بعض الأنظمة الرسمية الرجعية العربية، وفي المقدمة منها نظام الإمارات، هي ضرورة وطنية وقومية، لا تقتصر على الشعب الفلسطيني، وإنما على الأمة العربية جمعاء.

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