دولي

مستشار أمن قومي: أمريكا قد تنسحب من (الناتو)

مستشار أمن قومي: أمريكا قد تنسحب من (الناتو)
المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي جون بولتون
رام الله - دنيا الوطن
قال المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي، جون بولتون: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يعلن انسحاب الولايات المتحدة من (الناتو) قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقال بولتون، "لا يزال هناك حوالي ثلاثة أشهر (حتى الانتخابات)، ومن وجهة نظر السياسة الأمريكية، فإن هذاه مدة طويلة جداً، وإن احتمال ما نسميه "مفاجأة أكتوبر" حقيقي للغاية خلال القمة الرابعة مع (زعيم كوريا الشمالية) كيم جونغ أون"، بحسب (سكاي نيوز). 

وأضاف المسؤول السابق، أنه (ترامب) "قد يقرر سحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان قبل الانتخابات، أو قد يعلن الانسحاب من الناتو".

وقال رئيس الولايات المتحدة في تموز/ يوليو في مقابلة مع الصحفي مارك تايسن، إنه لا يريد أن تخرج الولايات المتحدة من (الناتو).

في وقت سابق، كشف مستشار الأمن الأمريكي السابق، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يشعر بالغيرة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني، شي جين بينغ.

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