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الأردن يُعلن عن بؤرتين لـ (كورونا) على أراضيه

الأردن يُعلن عن بؤرتين لـ (كورونا) على أراضيه
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت السلطات الأردنية: إنه تم رصد بؤرتين لانتشار فيروس (كورونا) المستجد في المملكة، ما يشير إلى تحول واضح في الوضع الوبائي بعد زيادة ملحوظة في عدد الإصابات.

وقال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة، نذير عبيدات، إن بؤرة توجد في المركز الحدودي مع سوريا "جابر" والتي يتواجد مصابوها في الرمثا، أما البؤرة الثانية في مدينة إربد، وغالباً تسبب أحد القادمين من الخارج بالعدوى فيها، بحسب (روسيا اليوم).

بدوره، صرح مدير عمليات خلية أزمة (كورونا)، مازن الفراية، بأنه سيتم عزل لواء الرمثا عن باقي ألوية إربد، وعن باقي المحافظات، ابتداء من السادسة من صباح الاثنين، وحتى يسمح الوضع الوبائي في اللواء برفع العزل.

ورأى الناطق باسم اللجنة، أن قرار إغلاق حدود جابر، كان خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه أشار إلى ضرورة تصحيح بعض الأمور في حدود العمري.

وأعلن وزير الصحة، سعد جابر، اليوم الأحد، عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في لواء الرمثا.

وقال الوزير: إنه جرى نقل الحالات الخطرة إلى مستشفى الأمير حمزة بعمان، فيما نقلت الحالات التي تعاني أعراضاً خفيفة إلى منطقة العزل في البحر الميت.

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