الشرطة تضبط مشتلاً للمخدرات في يطا جنوب الخليل







رام الله - دنيا الوطنتمكنت المخابرات والشرطة، وبإسناد الأمن الوطني، اليوم، من ضبط مشتل يستخدم لزراعة المخدرات بمدينة يطا جنوب الخليل.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبناء على معلومات، أكدت وجود مشتل للمخدرات داخل فناء أحد المنازل بمنطقة الكرمل بمدينة يطا، على الفور تم الحصول على محضر تفتيش من النيابة العامة، وتحركت قوة من المخابرات وشرطة مكافحة المخدرات، وبإسناد من جهاز الأمن الوطني، للمكان لتفتيش المنزل، وضبط ما بداخله من أشتال.وأضافت، بأنه وخلال عملية التفتيش، عثر على عدد من أشتال نبات الماريجوانا المخدرة، بلغت 270 شتلة بطول تراوح ما بين 50- 100 سم كانت مزروعة في فناء المنزل، بناء على، ذلك قامت القوة بضبط هذه الأشتال وتحريزها، بحضور رئيس نيابة يطا حسب الأصول.وأكدت، مباشرة إجراءات البحث والتحري لإلقاء القبض على صاحب المشتل، وتقديمه للعدالة.