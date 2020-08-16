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إيران تُحمل الإمارات مسؤولية زعزعة الأمن في الخليج

إيران تُحمل الإمارات مسؤولية زعزعة الأمن في الخليج
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، اليوم الأحد، أن بلاده "ستبقى تقدم المساعدات إلى جميع حركات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي"، محذراً "الدول الخليجية من إيجاد موطئ قدم لإسرائيل في المنطقة".

وقال العميد حاتمي، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية، نقلته وكالة (فارس)، اليوم الأحد "إن ما حدث من الإمارات، يشكل خيانة للشعب الفلسطيني، والإمارات تتحمل مسؤولية زعزعة الأمن في منطقة الخليج، إن حدث ذلك بسبب تواجد الاحتلال الإسرائيلي فيها".

كما تطرق وزير الدفاع الإيراني إلى التطورات الإقليمية والعالمية المتسارعة، وأكد، "أن هذه التطورات تضعنا أمام محيط متغير، الأمر الذي يتطلب منا التعامل مع هذه المتغيرات بالشكل الصحيح".

وشدد العميد حاتمي، على أن "إيران مستعدة لتلبية احتياجات لبنان من السلاح، لكن الخيار يبقى لهم"، مؤكداً أن "منهجية إيران هي الردع الفاعل، وسنتصدى لأي تهديد، وأن استراتيجيتنا هي الدفاع النشط، كما هو الحال في مواجهتنا مع الإرهابيين".

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