عاهل البحرين يُهنئ بن زايد بالاتفاق مع إسرائيل ويثمن دوره بالدفاع عن الأمة

الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة

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رام الله - دنيا الوطن

رحب الملك البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، في اتصال هاتفي مع ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، باتفاق التطبيع المبرم بين الإمارات وإسرائيل.



وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، بأن الملك حمد، هنأ ولي عهد أبوظبي، أثناء المكالمة التي جرت بينهما أمس السبت، بـ"الإنجاز المتمثل بالخطوة التاريخية للسلام التي اتخذتها دولة الإمارات تجاه إسرائيل"، مؤكداً أن هذه الخطوة "ستسهم في دفع وتعزيز جهود السلام، وفتح آفاق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بما يخدم تطلعات شعوبها في الأمن والتقدم والازدهار".



وأشاد العاهل البحريني "بإيقاف خطة الضم الإسرائيلية بموجب الاتفاق المبرم بين الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل"، واصفاً ذلك "إنجازاً دبلوماسياً تاريخياً بما يحافظ على حل الدولتين، ويبقي على فرص السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".



وأثنى الملك حمد على "المواقف المشرفة لدولة الإمارات في الدفاع عن قضايا ومصالح الأمة العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".



وذكرت الوكالة، أن المكالمة شهدت "استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين ومختلف جوانب التعاون والتنسيق المشترك بينهما، وسبل دعمه على المستويات كافة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك.