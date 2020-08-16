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شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة: حالتا وفاة و381 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

وزيرة الصحة: حالتا وفاة و381 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة، تسجيل حالتي وفاة و381 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و450 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن حالتي الوفاة سُجلتا لمريضين (طفل بعمر 3 أعوام من محافظة قلقيلية، ومواطن 81 عاماً من العروب بمحافظة الخليل).

وأشارت الكيلة في تصريح عبر صفحة الصحة الرسمية على (فيسبوك) إلى أن الإصابات الجديدة، توزعت كما يلي: محافظة الخليل (188)، محافظة نابلس (25)، محافظة بيت لحم (23) محافظة قلقيلية (31)، محافظة رام الله والبيرة (49)، محافظة أريحا والأغوار (14)، محافظة طولكرم (28)، محافظة سلفيت (2)، ضواحي القدس (21).

وتابعت وزيرة الصحة، أن حالات التعافي الجديدة، سجلت في: محافظة الخليل (261)، محافظة أريحا والأغوار (97)، محافظة نابلس (29)، محافظة طولكرم (6)، محافظة سلفيت (2)، محافظة جنين (1)، محافظة قلقيلية (5)، محافظة بيت لحم (49).

وأوضحت وزيرة الصحة أن نسبة التعافي بلغت 60.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 38.5%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 26 مريضاً بغرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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