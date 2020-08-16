عاجل

  • الأرْدُنّ يعلن عن بؤرتين لـ(كورونا) على أراضيه

عربي

أول رد رسمي من البحرين على مزاعم اتصال رئيس وزرائها مع رئيس (موساد)

أول رد رسمي من البحرين على مزاعم اتصال رئيس وزرائها مع رئيس (موساد)
رئيس وزراء البحرين الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة
رام الله - دنيا الوطن
نفت السلطات البحرينية، ما تداولته بعض وسائل الإعلام من مزاعم عن إجراء رئيس وزراء البلاد، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، اتصالاً هاتفياً مع رئيس (موساد) الإسرائيلي يوسي كوهين.

ونقلت جريدة (البلاد) البحرينية عن ديوان رئيس الوزراء، ذكره في بيان أصدره اليوم الأحد: "نفى ديوان الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية عن اتصال هاتفي جرى بينه وأحد المسؤولين الإسرائيليين، مؤكداً أن ما تم نشره بهذا الخصوص عَارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً".

​وكانت القناة الإسرائيلي الـ (12)، ادعت مساء أمس السبت، أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية، سمحت بإعلان أن رئيس (موساد) قد تحدث هاتفياً مع رئيس الحكومة البحرينية، بشأن اتفاق سلام بين الجانبين، وبأن المسؤولين في مملكة البحرين، بعثوا خلال الأيام الماضية، بإشارات واضحة، تؤكد حرصهم على توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل. 

ورأت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أن "البحرين تدفع بقوة في هذا الاتجاه، خاصة بعد الإعلان عن اتفاق سلام تاريخي بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية، يوم الخميس الماضي"، مشيرة إلى أن "مستشار الملك البحريني، قد نشر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأن رئيس الوزراء البحريني، خرج في رحلة خاصة خارج البلاد، دون أن يذكر الوجهة التي ذهب إليها".

أخبار ذات صلة

الأردن يُعلن عن بؤرتين لـ (كورونا) على أراضيه

الأردن يُعلن عن بؤرتين لـ (كورونا) على أراضيه

عاهل البحرين يُهنئ بن زايد بالاتفاق مع إسرائيل ويثمن دوره بالدفاع عن الأمة

عاهل البحرين يُهنئ بن زايد بالاتفاق مع إسرائيل ويثمن دوره بالدفاع عن الأمة

صحيفة تكشف موقف الكويت من التطبيع مع إسرائيل

صحيفة تكشف موقف الكويت من التطبيع مع إسرائيل

دار الإفتاء الليبية: نطالب المسلمين بمعاملة الإمارات معاملة &#34;العدو الصهيوني&#34;

دار الإفتاء الليبية: نطالب المسلمين بمعاملة الإمارات معاملة "العدو الصهيوني"

صحيفة تنشر تفاصيل رسالة خامنئي لـ &#34;نصرالله&#34; بشأن صندوق الذخائر

صحيفة تنشر تفاصيل رسالة خامنئي لـ "نصرالله" بشأن صندوق الذخائر

بن جاسم يُعلق على الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.. وقرقاش: يتحسر على انهيار مشروعه

بن جاسم يُعلق على الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.. وقرقاش: يتحسر على انهيار مشروعه

لبنان: (كورونا) يستفحل.. والإجراءات تتضاءل والخطر يزداد

لبنان: (كورونا) يستفحل.. والإجراءات تتضاءل والخطر يزداد

لبنان.. جعجع: على البعض تخفيف &#34;عنترياته&#34; وتهديداته

لبنان.. جعجع: على البعض تخفيف "عنترياته" وتهديداته

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي: الإرهاب الإسرائيلي المُتصاعد سيواجه بالمقاومة

الجهاد الإسلامي: الإرهاب الإسرائيلي المُتصاعد سيواجه بالمقاومة

الشرطة تضبط مشتلاً للمخدرات في يطا جنوب الخليل

الشرطة تضبط مشتلاً للمخدرات في يطا جنوب الخليل

الديمقراطية تدعو لتعزيز الموقف الوطني بتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال

الديمقراطية تدعو لتعزيز الموقف الوطني بتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال

وزارة الاقتصاد تجري جولات على مصانع ومحال بيع الحقائب المدرسية

وزارة الاقتصاد تجري جولات على مصانع ومحال بيع الحقائب المدرسية

&#34;مجلي&#34;: السلام الإماراتي الإسرائيلي شكّل زلزالًا سياسيًا سيكون له توابعه على قضيتنا

"مجلي": السلام الإماراتي الإسرائيلي شكّل زلزالًا سياسيًا سيكون له توابعه على قضيتنا

فتح إقليم سلفيت تنظم مسيرة جماهيرية تنديداً باتفاق الإمارات والاحتلال الإسرائيلي

فتح إقليم سلفيت تنظم مسيرة جماهيرية تنديداً باتفاق الإمارات والاحتلال الإسرائيلي

دولة يُدين التطبيع الإماراتي مع الاحتلال ويدعو لتعزيز الوحدة على الأرض

دولة يُدين التطبيع الإماراتي مع الاحتلال ويدعو لتعزيز الوحدة على الأرض

الاحتلال يشرع بشق طريق استيطاني بالجبل الوسطاني بطولكرم

الاحتلال يشرع بشق طريق استيطاني بالجبل الوسطاني بطولكرم

منوعات

ريهام سعيد تعلن عودتها إلى الشاشة مجددًا بعد ايقاف دام لسنة

ريهام سعيد تعلن عودتها إلى الشاشة مجددًا بعد ايقاف دام لسنة

&#34;مايا دياب&#34; تُطلق مبادرة لتجميل وجوه الاطفال المشوهة جراء انفجار بيروت

"مايا دياب" تُطلق مبادرة لتجميل وجوه الاطفال المشوهة جراء انفجار بيروت

تامر حسني لجمهوره: لما تفتكروني أدعو لأولادي

تامر حسني لجمهوره: لما تفتكروني أدعو لأولادي

شاهد: صور مي حريري من داخل العناية المركّزة تثير قلق الجمهور

شاهد: صور مي حريري من داخل العناية المركّزة تثير قلق الجمهور

لوسي: 2020 سنة صعبة بفراق الأحباب وأعيش حالة حزن غير مسبوقة

لوسي: 2020 سنة صعبة بفراق الأحباب وأعيش حالة حزن غير مسبوقة

صديقة &#34;مصطفى حفناوي&#34; تكشف حقيقة إزالة الوشم من يده قبل دفنه‎

صديقة "مصطفى حفناوي" تكشف حقيقة إزالة الوشم من يده قبل دفنه‎

أحمد زاهر يكشف أسرارًا جديدة حول المرض الذي عانى منه

أحمد زاهر يكشف أسرارًا جديدة حول المرض الذي عانى منه

سميرة سعيد: الأديان الثلاثة لديها نفس المبادئ

سميرة سعيد: الأديان الثلاثة لديها نفس المبادئ

&#34;هنا الزاهد&#34; تتخلص من الوشم على جسمها.. وتوجّه تحذيرات لجمهورها

"هنا الزاهد" تتخلص من الوشم على جسمها.. وتوجّه تحذيرات لجمهورها

هل تتذكرون الطفل &#34;زين عبيد&#34;.. شاهد كيف أصبح شكله بعد خسارة 30 كيلو جرام

هل تتذكرون الطفل "زين عبيد".. شاهد كيف أصبح شكله بعد خسارة 30 كيلو جرام

عربي

عاهل البحرين يُهنئ بن زايد بالاتفاق مع إسرائيل ويثمن دوره بالدفاع عن الأمة

عاهل البحرين يُهنئ بن زايد بالاتفاق مع إسرائيل ويثمن دوره بالدفاع عن الأمة

دار الإفتاء الليبية: نطالب المسلمين بمعاملة الإمارات معاملة &#34;العدو الصهيوني&#34;

دار الإفتاء الليبية: نطالب المسلمين بمعاملة الإمارات معاملة "العدو الصهيوني"

صحيفة تنشر تفاصيل رسالة خامنئي لـ &#34;نصرالله&#34; بشأن صندوق الذخائر

صحيفة تنشر تفاصيل رسالة خامنئي لـ "نصرالله" بشأن صندوق الذخائر

لبنان: (كورونا) يستفحل.. والإجراءات تتضاءل والخطر يزداد

لبنان: (كورونا) يستفحل.. والإجراءات تتضاءل والخطر يزداد