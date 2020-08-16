أول رد رسمي من البحرين على مزاعم اتصال رئيس وزرائها مع رئيس (موساد)

رئيس وزراء البحرين الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة

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رام الله - دنيا الوطن

نفت السلطات البحرينية، ما تداولته بعض وسائل الإعلام من مزاعم عن إجراء رئيس وزراء البلاد، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، اتصالاً هاتفياً مع رئيس (موساد) الإسرائيلي يوسي كوهين.



ونقلت جريدة (البلاد) البحرينية عن ديوان رئيس الوزراء، ذكره في بيان أصدره اليوم الأحد: "نفى ديوان الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية عن اتصال هاتفي جرى بينه وأحد المسؤولين الإسرائيليين، مؤكداً أن ما تم نشره بهذا الخصوص عَارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً".



​وكانت القناة الإسرائيلي الـ (12)، ادعت مساء أمس السبت، أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية، سمحت بإعلان أن رئيس (موساد) قد تحدث هاتفياً مع رئيس الحكومة البحرينية، بشأن اتفاق سلام بين الجانبين، وبأن المسؤولين في مملكة البحرين، بعثوا خلال الأيام الماضية، بإشارات واضحة، تؤكد حرصهم على توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل.



ورأت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أن "البحرين تدفع بقوة في هذا الاتجاه، خاصة بعد الإعلان عن اتفاق سلام تاريخي بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية، يوم الخميس الماضي"، مشيرة إلى أن "مستشار الملك البحريني، قد نشر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأن رئيس الوزراء البحريني، خرج في رحلة خاصة خارج البلاد، دون أن يذكر الوجهة التي ذهب إليها".