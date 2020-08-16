برلماني أوكراني: بوروشينكو يُخطط لانقلاب في البلاد



وأضاف البرلماني، وفقاً لما نقلته (روسيا اليوم) إن "بوروشنكو يمول الجماعات القومية، ويجهزها لمسيرة عيد الاستقلال التي ينبغي أن تتطور إلى مواجهة مع الحكومة، وتنتهي بتنفيذ انقلاب".



ووفقاً له، سيحاول أنصار بوروشنكو الاستيلاء على "العديد من المباني الإدارية، وربما حتى مكتب رئيس الدولة"، وسيطالبون بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة.



وقال كيفا، إنه سيشارك في تنفيذ الانقلاب الأشخاص الذين "لديهم الرغبة والخبرة في الإطاحة بالحكومة"، وستعرض وسائل الإعلام الأوكرانية ما يحدث، كعملية ديمقراطية.



وأضاف، أن هذه العملية تهدف فقط، إلى تملص بوروشنكو وإفلاته من العقاب، والاستيلاء على السلطة، ومواصلة المسار الإجرامي تجاه أوكرانيا.



وشدد البرلماني، على أن بوروشينكو يدرك تماماً، أن هذا هو السبيل الوحيد للهروب من العقاب، وإنقاذ الأموال والأصول المسروقة".

رام الله - دنيا الوطنقال إيليا كيفا، عضو برلمان أوكرانيا من حزب "منصة المعارضة - من أجل الحياة"، إن الرئيس السابق بيترو بوروشينكو، يخطط لتنفيذ انقلاب في أوكرانيا في عيد الاستقلال يوم 24 آب/ أغسطس.