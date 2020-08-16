الديمقراطية تدعو لتعزيز الموقف الوطني بتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها اليوم الأحد في 16/8/2020 إلى العمل على تطوير تطبيقات القرار القيادي الفلسطيني في 19/5/2020 بالتحلل من الاتفاقات والمعاهدات مع دولة الاحتلال والولايات المتحدة.



ودعت الجبهة إلى ترجمة، هذا التطوير عبر الإعلان عن تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن تعترف هي بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران 67 وعاصمتها القدس، ووقف الإستيطان، وضمان حق اللاجئين في العودة إلى الديار والممتلكات، التي هجروا منها منذ العام 1948.



وأضافت الجبهة، أن مثل هذه الخطوة، والتي تشكل تطبيقاً لقرارات المجلسين الوطني (2018) والمركزي (2015+2018) من شأنها أن تعزز وحدة الموقف الوطني الفلسطيني في مواجهة دولة الاحتلال، ومشاريع الاستيطان، والضم، الذي لم يتوقف بل وكما تؤكد الوقائع، يتقدم بخطوات كبرى على طريق ابتلاع الأرض الفلسطينية، وضمها إلى الاحتلال، في عمل يومي في تطبيق خطة شاملة لا يتوقف رئيس حكومة إسرائيل عن تأكيد التمسك بها.



وأضافت الجبهة، كما أن تعليق الإعتراف بدولة الاحتلال من شأنه أن يغلق الطريق أمام الآخرين في انفلاتهم نحو الانفتاح على دولة الاحتلال، متذرعين بالاعتراف الفلسطيني بإسرائيل، تحت شعار بائس: "لن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين" لا يترجمونه إلا بما يخدم سياسة التخلي عن واجباتهم القومية والوطنية نحو القضية الوطنية لشعبنا، وحقوقه المشروعة في الخلاص من الاحتلال، وقيام دولته المستقلة على كامل الأراضي المحتلة بعدوان حزيران 67 وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.