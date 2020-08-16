وزارة الاقتصاد تجري جولات على مصانع ومحال بيع الحقائب المدرسية

ونظم قسم الصناعات التحويلية بالإدارة العامة للصناعة في الوزارة خلال اليومين الماضيين، عدة جولات على المصانع للتأكد من سلامة إجراءاتها.



وتابعت طواقم الوزارة، الحقائب المدرسية المستوردة من الخارج للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات وصلاحية استخدامها المدرسي، وتحويل ما لا يتطابق مع المواصفات إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات بحقهم.



وحررت الطواقم خلال جولاتها التي تابعت إجراءات التراخيص أيضا، عدة محاضر ضبط وإخطار وتحفظ من المعابر، حسب ما اقتضته كل زيارة لكل مصنع تم زيارته.





رام الله - دنيا الوطنأجرت وزارة الاقتصاد الوطني جولات على مصانع ومحال بيع الحقائب المدرسية.