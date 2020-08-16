روسيا تُعلن موعد بدء المرحلة الثالثة من دراسة لقاح (كورونا)

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، على لسان

موعد بدء المرحلة الثالثة من دراسة لقاح (كورونا).





وأضاف في تصريحات نقلها موقع (روسيا اليوم): أنه قد تبدأ المرحلة الثالثة أو مرحلة ما بعد التسجيل للقاح ضد (كورونا)، الذي طوره المركز، قد تبدأ خلال سبعة إلى عشرة أيام.



وأضاف الخبير: "سنقدم يوم الاثنين النسخة الأولى من بروتوكول دراسات، ما بعد التسجيل، ونظراً للاهتمام الكبير من قبل الجمهور والصحافة بهذا الموضوع، أعتقد أن وزارة الصحة لن تتأخر وستوافق لنا على البروتوكول في غضون أسبوع، لذلك أعتقد، أنه في غضون سبعة أو كحد أقصى في غضون عشرة أيام، كل شيء سيبدأ".



وتابع غينتسبورغ، أنه من المخطط، أن يجتذب اللقاح عشرات الآلاف من الناس إلى المرحلة الثالثة، وستجري الدراسات والاختبارات في منطقة موسكو.



وواصل الخبير الروسي القول: "سيشارك عشرات الآلاف من الأشخاص، ونظراً لأن العملية مكلفة مادياً، سيؤخذ بعين الاعتبار الجانب المالي، يوجد بمنطقة موسكو كل البنية التحتية اللازمة لإجراء ليس فقط التطعيم، ولكن أيضاً المراقبة والمتابعة".



في وقت سابق، قالت الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور"، إنه بعد تسجيل الدواء، سيشارك ألف شخص في التجارب السريرية.