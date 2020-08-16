ألمانيا: 625 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت ألمانيا، اليوم الأحد، 625 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية.



ووفق بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، فقد ارتفع العدد الإجمالي بها إلى 223453.



وبقي عدد الوفيات في البلاد، دون تغيير عند 9231 حالة وفاة.