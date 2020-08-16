فتح إقليم سلفيت تنظم مسيرة جماهيرية تنديداً باتفاق الإمارات والاحتلال الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنخرجت جماهير محافظة سلفيت بمسيرة جماهيرية حاشدة من الساحة العامة بعد أداء صلاة المغرب، تنديداً بالاتفاق الثلاثي الإسرائيلي والإمارتي والأمريكي بالتطبيع الكامل بينهما، ورفع المُشاركين الأعلام الفلسطينية خلال المسيرة التي جابت شوارع المدينة، مُنددين باتفاق التطبيع مع العدو الإسرائيلي.وتحدث عضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال حماد: أن الشعب الفلسطيني لا يزال يخوض انتفاضات متواصلة وهو بوابة النضال ليس عن فلسطين لوحدها بل عن العروبة جمعاء، وأضاف قائلا: "أن الشعب الفلسطيني لم يفقد ثقته بالشعوب العربية، مطالباً كافة حركات التحرّر الوطنية بالوقوف ضد هذه الاتفاقيات بالتطبيع مع الكيان الإسرائيلي" .ووجه حماد رسالة لكل الخفافيش المتربصة بالظلام، أن مصائد حركة فتح منصوبة فويل لكل من تسول له نفسه ويعتقد ان الشعب الفلسطيني يقبل الركوع، مضيفاً أن ارض فلسطين مليئة بالشهداء والأسرى ولن تزلزلها الخيانات ولن تُرعبها المؤامرات، وسيرحل عنها ترامب ونتنياهو وأعوانهم .ونوّه أمين سر حركة فتح إقليم سلفيت عبد الستار عواد: أن صفقة القرن أسقطها شعبنا الفلسطيني وأصبحت خلفهم، وشعبنا قادر على ان يسقط كافة الصفقات، مؤكداً أن جماهير محافظة سلفيت تقف خلف القيادة الفلسطينية وتدعم كل خطواتها وتوجهاتها لمواجهة خطوة الخيانة التي أقدمت عليها الإمارات .وبدورة أكد رئيس لجنة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها (BDS) نصفت الخفش: أن اتفاق الامارات وإسرائيل هو استمرار لمخططات صفقة القرن التي اقرها "ترامب" ويريد أن يمررها من خلال بعض الأنظمة العربية مشيداً بموقف الشعب الإماراتي الذي أعلن بأنه سيواجه هذا الاتفاق، وكل الشعوب العربية الحرة التي أعلنت موقفها ضد التطبيع، واستمرارهم بالنضال من اجل القضية الفلسطينية .