ترامب يبحث حظر شركة "علي بابا" في الولايات المتحدة

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رام الله - دنيا الوطن

يبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما إذا كان يتعين حظر شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "علي بابا" في الولايات المتحدة.



جاء ذلك في تصريحات للرئيس الأمريكي، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز)، حيث يضغط ترامب بقوة على الشركات المملوكة للصين مثل تعهده بحظر تطبيق (تيك توك) للتسجيلات المصورة القصيرة في الولايات المتحدة.



وأمرت الولايات المتحدة شركة "بايت دانس" يوم الجمعة تصفية عمليات (تيك توك) في البلاد في غضون 90 يوما في أحدث محاولة لزيادة الضغط على الشركة الصينية بسبب مخاوف بشأن سلامة البيانات الشخصية التي تتعامل معها.



وانتقد ترامب الصين بحدة في الوقت الذي أشاد فيه أيضا بمشترياتها لمنتجات زراعية مثل فول الصويا في إطار اتفاق تجاري تم التوصل إليه أواخر العام الماضي.