الزهار: حكام الإمارات أصبحوا يشكلون الحليف الإقليمي لإسرائيل





ودعا الزهار البرلمان العربية والإسلامية والدولية والمنظمات الدولية؛ لإدانة جريمة اتفاق العار والخيانة، وقطع كافة أشكال العلاقات مع كافة حكام الإمارات، وسحب السفراء من أبو ظبي وفرض عقوبات اقتصادية عليهم.





وقال: ندعو الأحزاب والمؤسسات العربية إلى التعبير الصادق عن موقفهم في أقطار الوطن العربي، تنديداً بالاتفاق، مؤكداً أن هذا الاتفاق لن يغير من حقائق التاريخ والجغرافياً شيئاً.





وشدد القيادي في (حماس) على أنه "لن نفرط بأي شبر من فلسطين، وكل من يقترب من مقدساتنا وحقوقنا، سيفشل، ويذل بإذن الله، وسنبقى رافعين لواء الحق والمقاومة".





رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، محمود الزهار اليوم الأحد: إن حكام الإمارات، وبجريمة الاتفاق الذي أبرموه مع إسرائيل، قد شكلوا الحليف الإقليمي لتل أبيب.وشدد في وقفة نُظمت في مدينة غزة، تنديداً بالاتفاق الإماراتي الإسرائيل: إن "توقيع اتفاق العار، يؤكد على طبيعة المخطط الأسود لإعادة تشكيل المنطقة العربية".