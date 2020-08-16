دولة يُدين التطبيع الإماراتي مع الاحتلال ويدعو لتعزيز الوحدة على الأرض

رئيس بلدية بيتونيا ربجي دولة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس بلدية بيتونيا، ربجي دولة، أن الاتفاق بين دولة الاحتلال والإمارات برعاية أمريكية، يجب ألّا يتم، خاصة في ظل هذه المرحلة، التي تستعر فيها الحرب ضد القضية الفلسطينية، معتبراً إياها طعنة في ظهر العرب، المتمسكين بمبدأ الحرية لفلسطين، باعتبارها قضية العرب المركزية، وعنوان الكرامة والحق.



ودعا دولة في بيان صحفي اليوم، القُوَى والشخصيات الوطنية ومؤسسات المجتمع المحلي إلى رفض هذا الاتفاق، وإدانته والتصدي لكل مسارات التطبيع مع الاحتلال.



وطالب دولة بتعزيز الوحدة على الأرض بين شقي الوطن، رداً على الخطوة الإماراتية، ورفضاً لمخططات الاحتلال العنصرية و(صفقة القرن) الأمريكية.



ودعا دولة إلى تفعيل عمقنا العربي، واستهداف الشارع العربي الحر، الذي ينبض بحب القضية الفلسطينية، والتواصل مع الأشقاء العرب؛ لتعزيز دعم القضية في كافة المحافل الدولية على أساس تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية.