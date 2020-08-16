فيديو.. اشتية: 1500 طالب أنهوا تدريباً تطوعياً لإسناد "الصحة" بمواجهة (كورونا)









رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، اليوم الأحد: إن 1500 طالب وطالبة في التخصصات الصحية، أنهوا تدريباً بهدف التطوع لإسناد وزارة الصحة في مواجهة فيروس (كورونا).وأضاف في تصريح نشره عبر صفحته على (فيسبوك): أنه تم تزويد الطلبة، بحقائب صحية، تحتوي كامل مستلزمات الوقاية للطاقم الطبي.وتعاني فلسطين هذه الأيام، وتحديداً محافظات الضفة الغربية، من ارتفاع كبير في عدد المصابين بفيروس (كورونا).