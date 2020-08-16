فيديو.. اشتية: 1500 طالب أنهوا تدريباً تطوعياً لإسناد "الصحة" بمواجهة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، اليوم الأحد: إن 1500 طالب وطالبة في التخصصات الصحية، أنهوا تدريباً بهدف التطوع لإسناد وزارة الصحة في مواجهة فيروس (كورونا).
وأضاف في تصريح نشره عبر صفحته على (فيسبوك): أنه تم تزويد الطلبة، بحقائب صحية، تحتوي كامل مستلزمات الوقاية للطاقم الطبي.
وتعاني فلسطين هذه الأيام، وتحديداً محافظات الضفة الغربية، من ارتفاع كبير في عدد المصابين بفيروس (كورونا).
قال رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، اليوم الأحد: إن 1500 طالب وطالبة في التخصصات الصحية، أنهوا تدريباً بهدف التطوع لإسناد وزارة الصحة في مواجهة فيروس (كورونا).
وأضاف في تصريح نشره عبر صفحته على (فيسبوك): أنه تم تزويد الطلبة، بحقائب صحية، تحتوي كامل مستلزمات الوقاية للطاقم الطبي.
وتعاني فلسطين هذه الأيام، وتحديداً محافظات الضفة الغربية، من ارتفاع كبير في عدد المصابين بفيروس (كورونا).
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