شؤون فلسطينية

"الداخلية" بغزة: كافة الخدمات الممكنة متوفرة بين أيدي المستضافين بمراكز الحجر الصحي

"الداخلية" بغزة: كافة الخدمات الممكنة متوفرة بين أيدي المستضافين بمراكز الحجر الصحي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، إن الأجهزة الحكومية تُقدم الخدمة لـ 2218 مستضافاً داخل مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة، وهي مستنفرة؛ لتوفير كافة مستلزماتهم، سعياً لتقديم خدمة راقية.

وأضافت على لسان المتحدث باسمها، إياد البزم في مقابلة مع قناة (الأقصى): أن هناك طواقم مختصة تتابع على مدار الساعة كافة الملاحظات والشكاوى، التي ترد من مراكز الحجر، وتجتهد لتقديم أفضل خدمة لهم.

وشدد على أنه تم توفير خدمة للدعم النفسي لمساعدة المستضافين في مراكز الحجر، وتقديم النصائح والاستشارات لهم خلال فترة إقامتهم.

وقال البزم، إن كافة الخدمات الممكنة متوفرة بين أيدي المستضافين في مراكز الحجر الصحي، ومنها وجبات الطعام والكهرباء والإنترنت على مدار الساعة، إلى جانب خدمات أخرى، دون إرهاقهم بأية أعباء مالية أو تكاليف.

وأضاف: "نحن الآن أمام جهود مضنية، تُبذل من قبل كافة الأجهزة الحكومية، لتأمين المستضافين بمراكز الحجر؛ من أجل منع تفشي فيروس (كورونا) داخل قطاع غزة".

وتابع المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني: أن "لدينا لجنة مختصة مكونة من جميع الوزارات ذات العلاقة تجتمع يومياً، وتتدارس كل ما يتعلق بمراكز الحجر والخدمات المقدمة فيها، وهناك حالة عالية من التنسيق والتكامل".

وقال: إن الجهود والإجراءات الحكومية، استطاعت أن تحمي قطاع غزة من تفشي فيروس (كورونا)، وشكّلت صمام أمان لأبناء شعبنا في القطاع.

وأردف: نُقدر صبر المستضافين في مراكز الحجر الصحي، وندعوهم لتحمل هذه المرحلة وتبعاتها، كما ندعو أبناء شعبنا للاستمرار في الحفاظ على احتياطات النظافة الشخصية، والتباعد الاجتماعي.

وقال البزم: نتابع التزام كافة القطاعات بالشروط والضوابط الصحية وإجراءات السلامة العامة؛ لتجنب أي إشكاليات، ولجان رقابية مختصة تباشر عملها يومياً بهذا الخصوص، وتُسجل التقارير، وتتابع أية مخالفات.

وشدد على أنه لا بد أن تتضافر الجهود الحكومية مع وعي المواطنين، وحرصهم على المصلحة العامة، كي نتمكن من عبور المرحلة بسلام.

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