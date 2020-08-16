(كورونا) حول العالم.. أكثر من 21.45 مليون شخص مصاب بالفيروس



وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 169570 حالة وفاة وخمسة ملايين و380934 حالة إصابة، فيما جاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 107232 حالة وفاة وثلاثة ملايين و317096 حالة إصابة.



وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 49036 حالة وفاة ومليوني و526192 حالة إصابة، بينما حلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 15617 حالة وفاة و917884 حالة إصابة.



رام الله - دنيا الوطنيوماً بعد يوم، يزداد عدد المصابين بفيروس (كورونا) المستجد، بشكل كبير في مناطق متفرقة من العالم، والذي تم اكتشاف أول حالة به، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي في مدينة ووهان الصينية.ونشرت وكالة أنباء (رويترز) إحصائياتها بشأن الحالة الوبائية في العالم، مشيرة إلى إصابة أكثر من 21.45 مليون شخص بفيروس (كورونا) على مستوى العالم، مضيفة: أن 764062 شخصاً توفوا جراء الفيروس، فيما تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول.