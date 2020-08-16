الاحتلال يشرع بشق طريق استيطاني بالجبل الوسطاني بطولكرم

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

شرعت جرافات وآليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بتجريف أراضٍ زراعية وشق طريق في منطقة الجبل الوسطاني، في قرية شوفة الواقعة جنوب شرق طولكرم.



وأفاد الناشط في مجال الدفاع عن الأراضي في شوفة تحسين حامد، إن سبع جرافات ضخمة تقوم حاليا بأعمال تجريف في هذه المنطقة، وشق طريق على طول الجبل، التي معظمها مزروعة بأشجار الزيتون واللوز.



وبين حامد أن ملكية الجبل تعود لعائلات قرية شوفة ومسجلة بأسمائهم ضمن الأوراق الثبوتية الرسمية.



وأوضح أن المنطقة تقع ضمن المخططات التي أقرتها سلطات الاحتلال نهاية العام الماضي للاستيلاء عليها، بحق مئات الدونمات من الأراضي الزراعية الممتدة ما بين قريتي جبارة وشوفة.



وتتعرض مناطق وقرى شمال الضفة الغربية إلى اعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين الذين يمارسون العربدة بشكل شبه يومي بحق السكان هناك.



وصعد المستوطنون من اعتداءاتهم على السكان الفلسطينيين، في الوقت الذي تسود فيه حالة الطوارئ بسبب انتشار فيروس (كورونا).