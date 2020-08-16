روسيا: تسجيل أقل حصيلة لعدد إصابات فيروس (كورونا) منذ 19 أبريل
رام الله - دنيا الوطن
سجلت روسيا، اليوم الأحد، 4969 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
سجلت روسيا، اليوم الأحد، 4969 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
ويشير هذا الرقم إلى الحصيلة الأقل، التي يتم تسجيلها، لعدد الإصابات بالفيروس منذ 19 نيسان/ أبريل الماضي.
كما سلجت البلاد اليوم، انخفاضاً كبيراً في عدد الوفيات اليومي، بواقع 68 حالة مقابل 119 يوم أمس.
كما سلجت البلاد اليوم، انخفاضاً كبيراً في عدد الوفيات اليومي، بواقع 68 حالة مقابل 119 يوم أمس.
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