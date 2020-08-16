روسيا: تسجيل أقل حصيلة لعدد إصابات فيروس (كورونا) منذ 19 أبريل





ويشير هذا الرقم إلى الحصيلة الأقل، التي يتم تسجيلها، لعدد الإصابات بالفيروس منذ 19 نيسان/ أبريل الماضي.



كما سلجت البلاد اليوم، انخفاضاً كبيراً في عدد الوفيات اليومي، بواقع 68 حالة مقابل 119 يوم أمس.





رام الله - دنيا الوطنسجلت روسيا، اليوم الأحد، 4969 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.