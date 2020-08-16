هيئة الأسرى: أنقذوا حياة شيخ الأسرى اللواء الشوبكي



وطالبت الهيئة المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، والصليب الأحمر الدولى، بالضغط على الاحتلال للافراج عن اللواء الأسير فؤاد الشوبكى، وكل المرضى، والسماح بإدخال الطواقم الطبية؛ للاطلاع على حياة الأسرى، والقيام بالفحوصات المخبرية الدورية لهم، وتحسين كمية ونوعية الطعام المقدم، وإدخال الألعاب الرياضية لممارسة الأنشطة البدنية، وتسهيل الحصول على الأدوية الأساسية، وتوفيرها من إدارة السجون وعبر الأهالى.

رام الله - دنيا الوطنطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية، اليوم الأحد، في إطار حملتها لنصرة وإنقاذ حياة الأسرى المرضى المؤسسات الإنسانية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية للضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة أكبر الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال، اللواء فؤاد الشوبكى البالغ من العمر (81 عاماً)، والمحكوم 20 عاماً ومعتقل منذ عام 2006، والذى يعاني من عدة أمراض، وتعرض على مدار عدة سنوات للإهمال الطبي، والاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن حياته وصحته، خاصة بعد رفضه عدة مرات الإفراج عنه، رغم معرفته بتدهور حالته الصحية".