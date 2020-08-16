مباشر | رضوان: مؤتمر وطني خلال اليومين المقبلين بمشاركة الكل الفلسطيني ضد التطبيع

عربي

صحيفة تكشف موقف الكويت من التطبيع مع إسرائيل

صحيفة تكشف موقف الكويت من التطبيع مع إسرائيل
الأسرة الحاكمة في الكويت
رام الله - دنيا الوطن
نقلت صحيفة (القبس) عن مصادر حكومية كويتية مطلعة، التأكيد على أن موقف الكويت من التطبيع مع إسرائيل ثابت، ولن يتغيّر. 

وقالت: إن الكويت على موقفها، وستكون آخر دولة تطبِّع مع إسرائيل، حيث يأتي الموقف متّسقاً مع نهج سياستها الخارجية الراسخ على مدى عقود في دعم القضية الفلسطينية ومساندتها، باعتبارها قضية العرب الأولى، والقبول فقط، في حلّها، بما يقبل به الفلسطينيون. 

وشددت المصادر على أن هذا "الخطاب الرسمي يتناغم مع الخطاب الشعبي الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، انطلاقاً من مرسوم الأمير الراحل الشيخ صباح السالم، بشأن الحرب الدفاعية ضد العصابات الصهيونية". 

وتجلّى الموقف الكويتي مجدداً مع ضغط الإعلام الإسرائيلي المستمر، خاصة في الأيام الأخيرة على العرب بضرورة تطبيع علاقاتهم مع إسرائيل؛ إذ تجسّد في انتفاضة كويتية شعبية كاسحة في وجه الإعلام الإسرائيلي وذيوله، رفضاً وشجباً واستنكاراً.

وأجمع سياسيون وكُتّاب لـ (القبس) على أن الموقف الرسمي الكويتي، محل فخر واعتزاز من كل فئات الشعب. 

ويصف الرمز القومي الكبير د. أحمد الخطيب موقف الكويت الرافض للتطبيع بأنه بمنزلة موروث كويتي قديم، وقال لـ (القبس) إن هذا الموقف الكويتي محصن من خلال دستور 1962.

أخبار ذات صلة

دار الإفتاء الليبية: نطالب المسلمين بمعاملة الإمارات معاملة &#34;العدو الصهيوني&#34;

دار الإفتاء الليبية: نطالب المسلمين بمعاملة الإمارات معاملة "العدو الصهيوني"

صحيفة تنشر تفاصيل رسالة خامنئي لـ &#34;نصرالله&#34; بشأن صندوق الذخائر

صحيفة تنشر تفاصيل رسالة خامنئي لـ "نصرالله" بشأن صندوق الذخائر

بن جاسم يُعلق على الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.. وقرقاش: يتحسر على انهيار مشروعه

بن جاسم يُعلق على الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.. وقرقاش: يتحسر على انهيار مشروعه

لبنان: (كورونا) يستفحل.. والإجراءات تتضاءل والخطر يزداد

لبنان: (كورونا) يستفحل.. والإجراءات تتضاءل والخطر يزداد

لبنان.. جعجع: على البعض تخفيف &#34;عنترياته&#34; وتهديداته

لبنان.. جعجع: على البعض تخفيف "عنترياته" وتهديداته

رئيس (موساد) يتوجه لأبو ظبي لبلورة تفاصيل اتفاقية السلام مع إسرائيل

رئيس (موساد) يتوجه لأبو ظبي لبلورة تفاصيل اتفاقية السلام مع إسرائيل

دار الإفتاء الليبية توجه دعوة للمسلمين بشأن اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي

دار الإفتاء الليبية توجه دعوة للمسلمين بشأن اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي

قناة إسرائيلية: رئيس الموساد يزور الإمارات اليوم للقاء محمد بن زايد

قناة إسرائيلية: رئيس الموساد يزور الإمارات اليوم للقاء محمد بن زايد

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد تجري جولات على مصانع ومحال بيع الحقائب المدرسية

وزارة الاقتصاد تجري جولات على مصانع ومحال بيع الحقائب المدرسية

فتح إقليم سلفيت تنظم مسيرة جماهيرية تنديداً باتفاق الإمارات والاحتلال الإسرائيلي

فتح إقليم سلفيت تنظم مسيرة جماهيرية تنديداً باتفاق الإمارات والاحتلال الإسرائيلي

دولة يُدين التطبيع الإماراتي مع الاحتلال ويدعو لتعزيز الوحدة على الأرض

دولة يُدين التطبيع الإماراتي مع الاحتلال ويدعو لتعزيز الوحدة على الأرض

الاحتلال يشرع بشق طريق استيطاني بالجبل الوسطاني بطولكرم

الاحتلال يشرع بشق طريق استيطاني بالجبل الوسطاني بطولكرم

هيئة الأسرى: أنقذوا حياة شيخ الأسرى اللواء الشوبكي

هيئة الأسرى: أنقذوا حياة شيخ الأسرى اللواء الشوبكي

&#34;القطاع الخاص&#34;: 2020 سنة بقاء وليس أرباح وتوفير الأمن ضرورة

"القطاع الخاص": 2020 سنة بقاء وليس أرباح وتوفير الأمن ضرورة

معتوق: تطبيع الإمارات طعنة بالظهر للمشروع الوطني الفلسطيني وغدر بدماء الشهداء

معتوق: تطبيع الإمارات طعنة بالظهر للمشروع الوطني الفلسطيني وغدر بدماء الشهداء

العمري يُؤكد على أهمية تحمل الجميع مسؤولياته لتحقيق الأمن الكهربائي

العمري يُؤكد على أهمية تحمل الجميع مسؤولياته لتحقيق الأمن الكهربائي

منوعات

ريهام سعيد تعلن عودتها إلى الشاشة مجددًا بعد ايقاف دام لسنة

ريهام سعيد تعلن عودتها إلى الشاشة مجددًا بعد ايقاف دام لسنة

&#34;مايا دياب&#34; تُطلق مبادرة لتجميل وجوه الاطفال المشوهة جراء انفجار بيروت

"مايا دياب" تُطلق مبادرة لتجميل وجوه الاطفال المشوهة جراء انفجار بيروت

تامر حسني لجمهوره: لما تفتكروني أدعو لأولادي

تامر حسني لجمهوره: لما تفتكروني أدعو لأولادي

شاهد: صور مي حريري من داخل العناية المركّزة تثير قلق الجمهور

شاهد: صور مي حريري من داخل العناية المركّزة تثير قلق الجمهور

لوسي: 2020 سنة صعبة بفراق الأحباب وأعيش حالة حزن غير مسبوقة

لوسي: 2020 سنة صعبة بفراق الأحباب وأعيش حالة حزن غير مسبوقة

صديقة &#34;مصطفى حفناوي&#34; تكشف حقيقة إزالة الوشم من يده قبل دفنه‎

صديقة "مصطفى حفناوي" تكشف حقيقة إزالة الوشم من يده قبل دفنه‎

أحمد زاهر يكشف أسرارًا جديدة حول المرض الذي عانى منه

أحمد زاهر يكشف أسرارًا جديدة حول المرض الذي عانى منه

سميرة سعيد: الأديان الثلاثة لديها نفس المبادئ

سميرة سعيد: الأديان الثلاثة لديها نفس المبادئ

&#34;هنا الزاهد&#34; تتخلص من الوشم على جسمها.. وتوجّه تحذيرات لجمهورها

"هنا الزاهد" تتخلص من الوشم على جسمها.. وتوجّه تحذيرات لجمهورها

هل تتذكرون الطفل &#34;زين عبيد&#34;.. شاهد كيف أصبح شكله بعد خسارة 30 كيلو جرام

هل تتذكرون الطفل "زين عبيد".. شاهد كيف أصبح شكله بعد خسارة 30 كيلو جرام

عربي

دار الإفتاء الليبية: نطالب المسلمين بمعاملة الإمارات معاملة &#34;العدو الصهيوني&#34;

دار الإفتاء الليبية: نطالب المسلمين بمعاملة الإمارات معاملة "العدو الصهيوني"

صحيفة تنشر تفاصيل رسالة خامنئي لـ &#34;نصرالله&#34; بشأن صندوق الذخائر

صحيفة تنشر تفاصيل رسالة خامنئي لـ "نصرالله" بشأن صندوق الذخائر

لبنان: (كورونا) يستفحل.. والإجراءات تتضاءل والخطر يزداد

لبنان: (كورونا) يستفحل.. والإجراءات تتضاءل والخطر يزداد

لبنان.. جعجع: على البعض تخفيف &#34;عنترياته&#34; وتهديداته

لبنان.. جعجع: على البعض تخفيف "عنترياته" وتهديداته