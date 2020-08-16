صحيفة تكشف موقف الكويت من التطبيع مع إسرائيل





وقالت: إن الكويت على موقفها، وستكون آخر دولة تطبِّع مع إسرائيل، حيث يأتي الموقف متّسقاً مع نهج سياستها الخارجية الراسخ على مدى عقود في دعم القضية الفلسطينية ومساندتها، باعتبارها قضية العرب الأولى، والقبول فقط، في حلّها، بما يقبل به الفلسطينيون.





وشددت المصادر على أن هذا "الخطاب الرسمي يتناغم مع الخطاب الشعبي الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، انطلاقاً من مرسوم الأمير الراحل الشيخ صباح السالم، بشأن الحرب الدفاعية ضد العصابات الصهيونية".





وتجلّى الموقف الكويتي مجدداً مع ضغط الإعلام الإسرائيلي المستمر، خاصة في الأيام الأخيرة على العرب بضرورة تطبيع علاقاتهم مع إسرائيل؛ إذ تجسّد في انتفاضة كويتية شعبية كاسحة في وجه الإعلام الإسرائيلي وذيوله، رفضاً وشجباً واستنكاراً.





وأجمع سياسيون وكُتّاب لـ (القبس) على أن الموقف الرسمي الكويتي، محل فخر واعتزاز من كل فئات الشعب.





ويصف الرمز القومي الكبير د. أحمد الخطيب موقف الكويت الرافض للتطبيع بأنه بمنزلة موروث كويتي قديم، وقال لـ (القبس) إن هذا الموقف الكويتي محصن من خلال دستور 1962.

رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (القبس) عن مصادر حكومية كويتية مطلعة، التأكيد على أن موقف الكويت من التطبيع مع إسرائيل ثابت، ولن يتغيّر.