معتوق: تطبيع الإمارات طعنة بالظهر للمشروع الوطني الفلسطيني وغدر بدماء الشهداء

قاسم معتوق عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الساحة سكرتير ساحة السورية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد قاسم معتوق، عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الساحة، سكرتير الساحة السورية، أن الاتفاق الذي أقدمت على توقيعه الإمارات ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وبرعاية أمريكية هو بمثابة طعنة غدر، أقدمت عليها دولة الغمارات، وتنكرت فيها لكل أشكال الأخوة والتضامن العربي مع قضية فلسطين، وخروج عن الإجماع العربي، ولاسيما مقررات قمة بيروت 2000 والذي شكل مدخلاً لعملية السلام في الشرق الأوسط، والذي جاء بقرار الجامعة العربية.



واعتبر في تصريح وصل "دنيا الوطن" أن الاتفاق هو شكل مرفوض من شعبنا وقواه المناضلة، وهو تطبيع واعتراف بدولة الكيان، وتنكر لكل الدماء الزكية، التي قدمها الشهداء الأبرار على دروب النضال والكفاح، الساعية لكنس الاحتلال، وتحقيق ثوابت شعبنا الوطنية.



وتأتي خطوة الإمارات؛ لتكون مدخلاً يشجع البعض الهادف للتطبيع، وإنارة برج خليفة، عشية توقيع اتفاق بعلم إسرائيل، كان منظراً لم تعهده الشعوب العربية.



ودعا معتوق القوى العربية الأصيلة والمناضلة إلى حشد كل إمكاناتها وطاقاتها لمواجهة مشاريع التطبيع، بدءاً من مؤتمر الدوحة إلى الاتفاق الإماراتي.