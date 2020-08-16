شؤون فلسطينية

"الجهاد": العدو يستفيد من أجواء التطبيع لتضييق الخناق أكثر على أبناء شعبنا

"الجهاد": العدو يستفيد من أجواء التطبيع لتضييق الخناق أكثر على أبناء شعبنا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد على استشهاد الشاب الفلسطيني، عقاب بشير دراوشة، بعد أن دهسه مستوطن، عند أحد حواجز مدينة طولكرم، مؤكدة أن "الإرهاب الصهيوني المتصاعد سيواجه بالمقاومة".

وأصدرت الحركة بياناً بشأن استشهاد الشاب دراوشة، واستمرار التصعيد الإسرائيلي على القطاع.

وشددت حركة الجهاد الإسلامي، على أن من حق المقاومة، أن ترد على هذا العدوان المتصاعد، و"المقاومة قادرة على لجم العدوان وردع الإرهاب الصهيوني".

وفيما يلي نص البيان، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

إن الشاب الفلسطيني عقاب بشير دراوشة استشهد "بعد أن دهسه مستوطن صهيوني عند أحد حواجز الموت الصهيونية التي ترتسم عندها مشاهد المعاناة الفظيعة التي يتعرض لها أبناء شعبنا في الضفة الغربية".

وأضافت: أنه لم تكن جريمة دهس الشاب دراوشة هي الوحيدة بالأمس فقد تعرض أهلنا في عصيرة الشمالية إلى عدوان أثناء فلاحتهم لأرضهم الزراعية على جبل عيبال، حيث هاجمهم المستوطنون الصهاينة تحت حماية قوات الجيش الصهيوني ما أوقع عدداً من الإصابات في صفوف المواطنين.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي: "بالتزامن مع هذه الجرائم شنت طائرات الاحتلال عدداً من الغارات التي استهدفت منشآت ومزارع داخل قطاع غزة في تصعيد جديد للعدوان الذي يجري على وقع التطبيع الرسمي والهرولة نحو إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني".

وتابعت: "لقد بات واضحاً أن العدو الصهيوني يستفيد من أجواء التطبيع هذه لتضييق الخناق أكثر على أبناء شعبنا، فقد أعلن الاحتلال إغلاق البحر أمام الصيادين فيما يتواصل إغلاق المعابر التجارية".

إننا وأمام هذه السياسات العدوانية التي تتسع، فإننا نؤكد على ما يلي:

أولاً: إن من حق المقاومة أن ترد على هذا العدوان المتصاعد، والمقاومة قادرة على لجم العدوان وردع الإرهاب الصهيوني.

ثانياً: إننا نتوجه بالتحية للشباب الثائر الذي يصر على الاستمرار في حراكه الشعبي المقاوم بأدواته المعروفة، وإننا نؤكد دعمنا وإسنادنا للشباب الثائر، واستعداد المقاومة لحمايته والرد على أي مساس من الاحتلال بالمشاركين في فعاليات الشباب الثائر التي تعبر عن الغضب الشعبي الفلسطيني في وجه الحصار والعدوان.

ثالثاً: إن العدو الصهيوني يتحمل كامل المسؤولية عن أي عدوان يقع على أبناء شعبنا وإن هذا الإرهاب المتصاعد سيواجه باستمرار المقاومة.

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