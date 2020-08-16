الأسير ياسر أبو دقة من خانيونس يدخل عامه الخامس عشر بسجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الأسرى والمحررين، بغزة، أن الأسير ياسر محمد أبو دقة (33 عاماً)؛ من بلدة عبسان الكبيرة بمحافظة خانيونس، أنهى عامه الرابع عشر على التوالي في الأسر، ويدخل اليوم عامه الخامس عشر في سجون الاحتلال.



وأوضح حسين أبو دقة شقيق الأسير، بأنه تم اعتقال ياسر بتاريخ 16/8/2006 شرقي خانيونس بعد إصابته بقدمه وصدره، وأصدرت محكمة بئر السبع العسكرية، حكماً بحقه بالسجن لمدة (27 عاماً)، بتهمة الانتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة

الجهاد الإسلامي، والمشاركة في عمليات للمقاومة، ضد قوات الاحتلال.



وأضاف شقيقه، بأن ياسر، تعرض من قبل إدارة سجن (نفحة) لعقوبات قاسية، وتم نقله من أقسام السجن إلى زنازين العزل الانفرادي، ومنع من زيارة أهله، وحرمانه من (الكانتينا)، وفرض غرامة مالية، إلى أن تم نقله إلى سجن (ريمون) المتواجد فيه

حالياً.



يذكر، أن والد الأسير توفي بتاريخ 18/4/2015م، بعد صراع طويل مع المرض، وهو داخل الأسر، دون أن يتمكن من وداعه وإلقاء النظرة الأخيرة عليه.