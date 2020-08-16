قلقيلية تُسجل ارتفاعاً كبيراً في عدد إصابات فيروس (كورونا)



وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أن الحالات موزعة بواقع 23 إصابة في قلقيلية، بالإضافة إلى خمس إصابات في "كفر لاقف"، وإصابة واحدة في "عزون" و"ورأس عطية".



وبذلك، يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة في المحافظة حتى اليوم 210 حالات، فيما هناك عدد من العينات، تنتظر المحافظة نتائجها، سيتم الإعلان عنها حال ظهورها.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، اليوم الأحد، تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.