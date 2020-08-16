دار الإفتاء الليبية: نطالب المسلمين بمعاملة الإمارات معاملة "العدو الصهيوني"
رام الله - دنيا الوطن
طالب مجلس البحوث والدراسات الشرعية في دار الافتاء الليبية، المسلمين بمعاملة الإمارات معاملة "العدو الصهيوني" واعتبارها معادية للمسلمين، لأنها تسعى في خراب ديار المسلمين، وبث الفرقة بينهم.
طالب مجلس البحوث والدراسات الشرعية في دار الافتاء الليبية، المسلمين بمعاملة الإمارات معاملة "العدو الصهيوني" واعتبارها معادية للمسلمين، لأنها تسعى في خراب ديار المسلمين، وبث الفرقة بينهم.
واستنكر المجلس في بيان صدر عنه، العمل الإماراتي المخزي المعادي للأمة، المتمثل بالاتفاق مع إسرائيل، داعياً المسلمين كافة إلى مقاطعة الإمارات بشكل كامل في كل المجالات السياسية والاقتصادية.
وقال البيان: إن "حكام الإمارات ما زالوا يثبتون من خلال سياساتهم المرتمية في أحضان الصهاينة، معاداتهم للاسلام، وخدمتهم لأعدائه، بأن جعلوا أنفسهم حراساً للكيان الصهيوني"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف: إن فعلتهم هذه غدر وخيانة للأمة ومقدساتها، وخدمة مجانية لعدوها، وهذا ما دأبت عليه الدولة المارقة، من العداء المعلن لمقاومة المحتل.
وقال البيان: إن "حكام الإمارات ما زالوا يثبتون من خلال سياساتهم المرتمية في أحضان الصهاينة، معاداتهم للاسلام، وخدمتهم لأعدائه، بأن جعلوا أنفسهم حراساً للكيان الصهيوني"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف: إن فعلتهم هذه غدر وخيانة للأمة ومقدساتها، وخدمة مجانية لعدوها، وهذا ما دأبت عليه الدولة المارقة، من العداء المعلن لمقاومة المحتل.
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