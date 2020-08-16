شيخ العيد: خيانة الإمارات دافع لشعبنا للتمسك بأرضه وحقوقه وإنهاء الانقسام



وأضاف شيخ العيد في تصريح وصل "دنيا الوطن": "قد جاء الإعلان الثلاثي الأميركي الإماراتي الإسرائيلي على اتفاق السلام مع (إسرائيل) حول تطبيع كامل للعلاقات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي، ودولة الإمارات، مقابل تضليل العالم بتعليق مؤقت لمخطط ضم الأراضي الفلسطينية، وتعتبر هذه الخطوة من دولة الإمارات خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية، ولعل ما قامت به دولة الإمارات سوف تعزِّز جبهتنا بوجه الاحتلال، وتمنحنا الحصانة، والثبات لحمل الأمانة من جيل إلى جيل".



وعبر عن سخطه من استمرار العلاقات السرية بين دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبعض الدول العربية، والتي قد تخرج إلى العلن قريباً جداً دون خجل، وهذا عصيان فاضح على الإجماع العربي في كافة القمم العربية والإسلامية.



وأكد أن تخلي البعض عن شعبنا وقضيته ذات تأثير هامشي على مسيرة شعبنا الفلسطيني، الذي يتمسك بحقوقه الثابتة في العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، معتمداً على مسيرة نضالية لما يزيد عن مائة عام.



وأشاد شيخ العيد بالمواقف السياسية الوطنية التي عبَّرت عنها القيادة الفلسطينية بكل قوة وعنفوان وطني، وقال: إنما هي عنوان المواقف الفلسطينية الثابتة، والتي نقرأها في مواقف وتصريحات الرئيس محمود عباس وسلوكه.



وشدد على ضرورة استمرار الجهود الوطنية من قبل جميع الفصائل والشخصيات الاعتبارية والإعلامية من أجل إنهاء الانقسام والتحرك الجاد على كافة الأصعدة من أجل التمسك بالوحدة الوطنية الفلسطينية، ووضع حد لحالة التشرذم التي سادت الحالة الفلسطينية، وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية على قاعدة المحبة والمصلحة الفلسطينية لا المصلحة الحزبية.



وتساءل شيخ العيد، ماذا بقي لنا كفلسطينين حتى نبقى منقسمين ضعفاء؟ لماذا لم نلتف حول (م.ت.ف) كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، ودخول حركتي حماس والجهاد في هيئاتها المختلفة؟



واختتم تصريحه بصرخة: آه يا قدساه... آه يا فلسطيناه... آه يا عرباه... آه يا مسلماه.

رام الله - دنيا الوطنقال جلال شيخ العيد، أمين سر حركة (فتح) في رفح، السابق: نشهد اليوم مؤامرة جديدة من مؤامرات تفتيت الأمة العربية، ومحاولة تقويض أركان القضية الفلسطينية، بما ينسجم مع متطلبات صفقة ترامب الصهيونية، وعمليات الضم.