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بن جاسم يُعلق على الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.. وقرقاش: يتحسر على انهيار مشروعه

بن جاسم يُعلق على الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.. وقرقاش: يتحسر على انهيار مشروعه
حمد بن جاسم
رام الله - دنيا الوطن
طرح رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم، تساؤلات عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، حول الاتفاق الذي أبرم بين إسرائيل والإمارات للتطبيع بين الجانبين، فيما تشير التساؤلات إلى انتقاد لهذا الاتفاق، بينما رد عليه الوزير الإماراتي، أنور قرقاش دون أن يذكر اسمه.

وقال بن جاسم: إن "وجهة نظري في هذا الصدد معروفة، وهي أن السلام لا بد أن يقوم على أسس واضحة، حتى يكون التطبيع دائمًا ومستمرًا ومقنعًا للشعوب".

وأضاف: "ما لفت انتباهي هو التبرير الذي رافق الإعلان عن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل.. يا له من تبرير مضحك ومبك في آن واحد، ويحاول أن يتذاكى على العقول"، وفق ما نقل موقع (CNN).

وتساءل بن جاسم: "هل جاء إعلان الاتفاق الآن دعمًا للرئيس الأمريكي في الانتخابات المقبلة؟ أم هو في الوقت نفسه ثمن لتمرير صفقة طائرات الـ (F35) التي طلبتها الإمارات من واشنطن، ووعد نتنياهو بالمساعدة في تمريرها؟ أو هو كذلك لتحسين صورة أبوظبي في أمريكا؟ أم هدفه انقاذ خطة السلام التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية، وعرفت بـ (صفقة القرن) ولاقت رفضًا عربيًا وعالميًا؟ وهل هناك لدى أبوظبي خطة سلام لا نعرف عنها من شأنها إعادة الحقوق الفلسطينية والعربية؟!"

وأضاف رئيس الوزراء القطري الأسبق في تساؤلاته، قائلاً: "هل أصبحت أبوظبي عاصمة الخلافة الجديدة، حتى يسافر القطريون والمسلمون الآخرون إلى القدس للصلاة في الأقصى عبرها فقط؟! سبحان الله يتصالحون مع إسرائيل ويحاصروننا!"

وأكد بن جاسم أنه يؤيد وجود "سلام وعلاقات متكافئة مع إسرائيل"، مُعتبرًا في الوقت نفسه، أن "الجامعة العربية ومجلس التعاون حالة ميؤوس منها".

وقال: "أريد أن أستذكر أوقاتاً قريبة عندما فتحنا المكتب التجاري الإسرائيلي، وأقمنا مع إسرائيل علاقتنا علنية بعد انعقاد مؤتمر مدريد للسلام".

وتابع: "كان هدفنا من ذلك تشجيع إسرائيل على الانسحاب من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة إلى حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، وفق المقررات الدولية والمبادرة العربية للسلام التي طرحها (العاهل السعودي الراحل) الملك عبد الله رحمه الله".

وأشار رئيس وزراء قطر الأسبق إلى أن بلاده تُهاجم "حتى اليوم في كل مناسبة بسبب تلك العلاقة"

وردّ وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على بن جاسم، بقوله عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن "مسؤولاً خليجياً سابقاً ارتبط اسمه بالتآمر، يبحث عن دور ويتحسر بعد سلسلة تغريدات بدأها بأنه لا يريد التعليق".

وأضاف: "لَو كانَ لَومُكَ نُصحاً كُنتُ أَقبَلُهُ.. لَكِنَّ لَومَكَ مَحمولٌ عَلى الحَسَدِ.. 12 تغريدة من مسؤول خليجي سابق استهلها بأنه لا يريد أن يعلّق، مسؤول خلافي ارتبط اسمه بالتآمر، وهو في تغريداته يبحث عن دور ويتحسر على انهيار مشروعه".

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