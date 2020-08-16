غانتس: إذا لم تنعم سديروت بالهدوء فلن تنعم به غزة أيضاً

غانتس خلال اجتماع مع كوخافي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأحد، إن الجيش، سيرد بقوة حتى استعادة "الهدوء في الجنوب" وفق تعبيره.



ونقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية عن غانتس قوله: إنه "إذا لم تنعم (سديروت) بالهدوء، فلن تنعم به غزة أيضاً"، وفق زعمه.



وتسود مناطق غلاف غزة والقطاع منذ أيام حالة من التوتر الشديد، في ظل استئناف فعاليات إطلاق البالونات الحارقة و"الإرباك الليلي" من قبل شبان فلسطينيين شرق القطاع.



ويرد الجيش الإسرائيلي منذ أيام على استئناف هذه الفعاليات، بقصف مناطق متفرقة من القطاع، تستهدف مواقع للمقاومة.



وأطلق مقاومون فلسطينيون في وقت متأخر من مساء أمس السبت، صواريخ تجاه (سديروت) في غلاف غزة، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من المستوطنين بجراح طفيفة.



وحملت حركة حماس على لسان المتحدث باسمها، فوزي برهوم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، اليوم الأحد الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن نتائج وتبعات هذا التصعيد.



وأضافت حماس: "فشعبنا لديه الحق المشروع في الدفاع عن حقوقه ومقاومة الظلم والحصار بكافة أدوات وأشكال النضال والكفاح، طالما لم يتوقف العدوان، وينتهي الحصار".



وأفادت وزارة الصحة بغزة، مساء أمس السبت، بوصول إصابتين لمجمع الشفاء الطبي، نتيجة تعرضهما للرصاص الحي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، خلال فعاليات الإرباك الليلي، التي انطلقت الليلة، في موقع ملكة شرقي مدينة غزة.