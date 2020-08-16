مواجهات واعتقالات الليلة الماضية في الضفة والقدس

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مواجهات، الليلة الماضية، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، خلال حملات دهم وتفتيش واعتقال، طالت عدداً من المواطنين، بينهم أسرى محررون.



ففي القدس، شهدت بلدة الرام بضواحي القدس، مواجهات ليلية بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.



وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، الشاب عثمان جمال هرش من منطقة الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية.



وفي جنين، احتجز جنود الاحتلال على حاجز دوتان قرب يعبد، أربعة شبان لعدة ساعات، وتم تفتيش مركبتهم بشكل دقيق.



وفي نابلس، رصد مواطنون تواجداً لقوات الاحتلال على حاجز حوارة جنوبي نابلس وقيامهم بتفتيش السيارات الداخلة والخارجة إلى المدينة.



وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، الأسير المحرر محمود جمال الصباح (23 عاماً)، بعد دهم منزل ذويه، في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم وتفتيشه.



وجدير بالذكر، أن قوات الاحتلال، قد صعدت من حملة اعتقالاتها في محافظة بيت لحم، خلال الأيام الماضية، حيث اعتقلت عدداً من الشبان، تركزت في مدينة بيت لحم والمنطقة الشرقية.



وتواصل قوات الاحتلال، بشكل يومي، حملات المداهمة والاعتقالات، والتي تتركز في الليل، ويتخللها عمليات دهم وتفتيش وتخريب في منازل المواطنين وإرهاب الأطفال والنساء والسكان.