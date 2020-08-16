الاتحاد الأوروبي: نرحب بتطبيع "الإمارات" ومستعدون للعمل لاستئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين



واعتبر الاتحاد الأوروبي في بيان وصل "دنيا الوطن" التزام إسرائيل، بتعليق خطط ضم مناطق من الأرض الفلسطينية المحتلة بصورة أحادية الجانب خطوة إيجابية، مضيفاً "يجب تجنب أي قرار أحادي الجانب، يقوض حلاً دائمًا ومتفقاً عليه لا يزال الاتحاد الأوروبي حازمًا في التزامه بحل الدولتين المتفاوض عليه والقابل للحياة، والمبني على المعايير المتفق عليها دوليًا والقانون الدولي".



وأكد الاتحاد من جديد استعداده للعمل من أجل استئناف مفاوضات جدية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بالاعتماد أيضًا على التزام الطرفين للانخراط دبلوماسياً ومواصلة الجهود لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم.



وقال الاتحاد الاوروبي في بيانه: عززنا منذ سنوات عديدة تطوير العلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة، تعتبر كل من إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، شريكين مهمين للاتحاد الأوروبي.



وأضاف: "إن تطبيع العلاقات الثنائية، سيكون مفيدًا للبلدين وخطوة أساسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة ككل، وإننا نظل ملتزمين بإحلال سلام شامل ودائم للمنطقة بأسرها، ومستعدون للعمل من أجل هذه الغاية مع شركائنا الإقليميين والدوليين".

رام الله - دنيا الوطنرحب الاتحاد الأوروبي، بالإعلان عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، مقراً بالدور البناء الذي تلعبه الولايات المتحدة في هذا الصدد.