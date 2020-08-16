حسين الشيخ يُوجه دعوة لفصائل المنظمة وحماس والجهاد لـ "الترفع عن الصغائر"









وتأتي هذه الدعوة، بعد أيام قليلة من اتفاق أمريكي إماراتي إسرائيلي على توقيع اتفاق بين أبو ظبي وتل أبيب، يقضي بتطبيع العلاقات بين الجانبين.



ويأتي الاتفاق تتويجاً لاتصالات ومحادثات وتنسيق بين الجانبين خلال الأشهر والسنوات الماضية، وسط توقعات إسرائيلية وتصريحات من مسؤولين أمريكيين، بأن تلحق دول عربية أخرى، وخاصة من دول الخليج بالإمارات.



وشنت السلطة الفلسطينية والفصائل، هجوماً كبيراً على دولة الإمارات العربية المتحدة، وقررت وزارة الخارجية، استدعاء سفيرها من أبو ظبي فوراً، حيث وصفت القيادة الفلسطينية الاتفاق بأنه طعنة غادرة في ظهر الشعب الفلسطيني وتضحياته والقدس والمسجد الأقصى، داعية لاجتماع عاجل لجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي. وتأتي هذه الدعوة، بعد أيام قليلة من اتفاق أمريكي إماراتي إسرائيلي على توقيع اتفاق بين أبو ظبي وتل أبيب، يقضي بتطبيع العلاقات بين الجانبين.ويأتي الاتفاق تتويجاً لاتصالات ومحادثات وتنسيق بين الجانبين خلال الأشهر والسنوات الماضية، وسط توقعات إسرائيلية وتصريحات من مسؤولين أمريكيين، بأن تلحق دول عربية أخرى، وخاصة من دول الخليج بالإمارات.وشنت السلطة الفلسطينية والفصائل، هجوماً كبيراً على دولة الإمارات العربية المتحدة، وقررت وزارة الخارجية، استدعاء سفيرها من أبو ظبي فوراً، حيث وصفت القيادة الفلسطينية الاتفاق بأنه طعنة غادرة في ظهر الشعب الفلسطيني وتضحياته والقدس والمسجد الأقصى، داعية لاجتماع عاجل لجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

رام الله - دنيا الوطنوجه عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، حسين الشيخ، اليوم الأحد، دعوة لفصائل العمل السياسي المنضوية في إطار منظمة التحرير، بالإضافة إلى حركتي (حماس) و(الجهاد الإسلامي).وقال: إنه "في ظل تصاعد المؤامرة، وتكالب البعض لتصفية القضية الفلسطينية، ندعو فصائل العمل السياسي الوطني المنضوية في إطار منظمة التحرير، والإخوة في حركتي (حماس) و(الجهاد الإسلامي) إلى الترفع عن الصغائر، والبدء فوراً برسم استراتيجية وطنية شاملة لحماية مشروعنا".وشدد الشيخ في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): على أن "حركة فتح تمد يدها للكل الوطني، وسننتصر".