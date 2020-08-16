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لبنان: (كورونا) يستفحل.. والإجراءات تتضاءل والخطر يزداد

لبنان: (كورونا) يستفحل.. والإجراءات تتضاءل والخطر يزداد
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
في متابعةٍ لتزايد الإصابات بفيروس (كورونا)، والتي لامست 400 إصابة، أمس السبت، دعا رئيس لجنة الصحة النيابية النائب، عاصم عراجي، عبر الأنباء الإلكترونية اللبنانيين إلى التقيّد للمرة المليون بإجراءات الوقاية، واعتماد النظافة والكمامات، والتباعد الاجتماعي، حفاظاً على صحتهم، لأن المستشفيات الحكومية، لن تستطيع استقبال المرضى، بعد اليوم، واصفاً الحالة بالصعبة جداً.
 
وأشار عراجي إلى أن مستشفى الروم، أصبح خارج الخدمة، والمستشفيات الخاصة مكتظة بجرحى انفجار بيروت. 

كما دعا إلى تجنّب الاختلاط، لا سيّما في الأفراح والأتراح، كاشفاً عن نقصٍ في الأدوية، وفي أجهزة التنفس الاصطناعي.

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