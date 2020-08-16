"المرور" بغزة: وفاة طفلة وإصابة أخرى بحادثي سير خلال 24 ساعة بالقطاع

قالت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة، اليوم الأحد: إنه تم تسجيل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، حادثي سير.





ونتج عن الحادثين وفق "المرور" وفاة طفلة وإصابة واحدة فقط بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.





وفيما يتعلق بأحوال الطرق في القطاع، قالت إدارة المرور: إن هناك حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية.



كما أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.



رام الله - دنيا الوطن