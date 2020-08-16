حماس تُعلّق على اعتقال الشرطة الإسرائيلية لرئيس الحركة الإسلامية رائد صلاح

وقالت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن اعتقال الشيخ رائد صلاح، جريمة صهيونية، تهدف إلى تغييب المدافعين عن المسجد الأقصى، وإفساح المجال أمام تنفيذ مخططات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.



وشددت على أن هذا السلوك العدواني تجاه المسجد الأقصى والمدافعين عنه، "يعكس استهتار الكيان الصهيوني بمشاعر المسلمين في كل العالم".



وقالت الحركة: إن زيادة وتيرة استهداف المسجد الأقصى، يؤكد حجم الجريمة التي ترتكبها الأطراف التي تُطبع مع الاحتلال، والتي كان آخرها اتفاق التطبيع بين الكيان الصهيوني، وحكام دولة الإمارات.



وأكدت حماس، أن شعبنا سيواصل دفاعه عن مقدساته برغم كل العقبات والتضحيات، وسيظل المسجد الأقصى درة تاج فلسطين.



وأصدرت حماس بياناً رسمياً بشأن اعتقال صلاح ووصل "دنيا الوطن" نسخة عنه وفيما يلي نصه:



واصل الشيخ رائد صلاح "شيخ الأقصى" مسيرته في العمل والكفاح دفاعًا عن قضية شعبنا وحقوق أمتنا ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وها هو يسطر فصلًا جديدًا من فصول هذه المسيرة المباركة اليوم الأحد السادس عشر من آب/أغسطس 2020 بدخوله المعتقلات الصهيونية من جديد بقرار من محاكم الاحتلال الظالمة التي قضت باعتقاله 28 شهرًا.



إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إذ تدين إعادة الشيخ رائد صلاح إلى الاعتقال من جديد لتؤكد أن هذا الاعتقال يمثل استهدافًا لشيخ الأقصى لمكانته الاعتبارية، ولدوره الوطني الذي تحول إلى نموذج حقيقي لعمل الفلسطينيين في وطننا المحتل عام 1948 بكل أطيافهم ومعتقداتهم وأفكارهم ورؤاهم.



لقد خاض شيخ الأقصى الشيخ رائد صلاح مسيرة مباركة من العمل في سبيل الحقوق الفلسطينية والدفاع عن المسجد الأقصى وعن ثوابت قضيتنا وقيم شعبنا ومبادئه، وهو اليوم يحاكم ويودع السجون استهدافًا لدوره في الدفاع عن ثوابت العقيدة والفكر والقضية والمبدأ.



إن حركة حماس وهي تفخر بالشيخ رائد صلاح وبرفاقه وبدورهم البطولي لتوجه التحية لأبناء شعبنا في الوطن المحتل عام 1948، وتؤكد دورهم المهم في تمسكهم بهويتهم وانتمائهم الفلسطيني الأصيل لهذا الشعب، وأنهم جزء لا يتجزأ ولا يقبل الفصل أو الانسلاخ عنه وعن همومه وقضاياه.





كما تؤكد حركة حماس أن ممارسات الاحتلال وعدوانه المستمر بحق شعبنا في الوطن المحتل عام 1948 ورموزه وقادته من الأطياف كافة لن يغير في هويتهم ولا في مكانتهم أو أصالة انتمائهم وهم الذين يتشبثون بهويتهم العربية ويتمسكون بروح الانتماء لفلسطين هوية وحضارة.



تدعو حركة حماس كافة أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى أوسع حالة تضامن مع الشيخ رائد صلاح ومع الأسرى والمناضلين كافة من أبناء شعبنا في كل مواقع تواجدهم.



رام الله - دنيا الوطنعلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد، على اعتقال الشرطة الإسرائيلية، لرئيس الحركة الإسلامية في أراضي عام 48، الشيخ رائد صلاح.