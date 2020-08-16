رضوان: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي انحدار عن قيم ومبادئ أمتنا وبيع للقضية الفلسطينية





وتابع رضوان: أن "التطبيع بين حكام الإمارات والاحتلال الصهيوني طعنة غادرة لتضحيات وصمود شعبنا الفلسطيني وخدمة مجانية للاحتلال، وسيشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم".





وشدد القيادي في حماس على أن "التطبيع خيانة للقضية الفلسطينية وخدمة للمجرم نتنياهو، والمأفون ترامب في معركتهما الانتخابية على حساب القضية والشعب الفلسطيني".





وقال: إن هذا التطبيع الخياني، سيكون وبالاً على الإمارات والأمة العربية والإسلامية، وإن أطماع الاحتلال لن تقف عند حدود فلسطين، مشيراً إلى أن هذا التطبيع لن يعطي الاحتلال الشرعية، وسنواصل مسيرة المقاومة على أرض فلسطين حتى ندحر الاحتلال، كما دحرناه قبل 15 عاماً عن أرض قطاع غزة تحت ضربات المقاومة.





وشدد على أن "المطلوب سحب الاعتراف بالكيان الصهيوني، والتبرؤ من اتفاقات أوسلو، وتحقيق الوحدة الوطنية والعربية والإسلامية؛ لمواجهة الهرولة والتطبيع مع الاحتلال، وكل مشاريع تصفية القضية".



رام الله - دنيا الوطندان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل رضوان، "العدوان الثلاثي الجديد على أبناء شعبنا وأمتنا والذي تمثل بالإعلان الأمريكي الصهيوني الإماراتي" للتطبيع مع إسرائيل.وأضاف خلال الوقفة التي أقامتها حركة (حماس) في شمال القطاع رفضاً للتطبيع مع الاحتلال، أن الاتفاق مثّل انحدراً عن قيم ومبادئ أمتنا، وتساوقاً مع الاحتلال وبيعاً للقضية الفلسطنية.