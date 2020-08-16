قيادي بحماس: التطبيع يُهدد بخسارة دول داعمة للفلسطينيين

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رام الله - دنيا الوطن

حذر القيادي في حركة (حماس) ناصر عبد الجواد، من خسارة الفلسطينيين لمزيد من الدول، وفقدان دعمها للقضية والحق الفلسطيني.



وقال عبد الجواد: "لا شك أن الاتفاق بين النظام الإماراتي والاحتلال الإسرائيلي، يضر بالفلسطينيين، لأنه يشجع دولاً أخرى داعمة للقضية الفلسطينية، كدول أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا على إقامة علاقات مع الاحتلال".



وأكد أن التطبيع مع الاحتلال، خيانة للقضية الفلسطينية، وللقدس وللأقصى وللشعب الفلسطيني.



ونوه عبد الجواد إلى أن الاحتلال، سيستفيد كثيراً أمام العالم من هذه الاتفاقيات التي تمنحه شرعية، وتلحق الضرر بالشعب الفلسطيني، الذي سيفقد دعم دول عربية غنية.



تجريم التطبيع



وطالب عبد الجواد، المؤسسات الفلسطينية والمتضامنة معه، بالوقوف جميعاً ضد التطبيع على اعتبار أنه خروج عن الحق والمنطق، وكل المعاني السامية، وإقناع الدول كلها أنه أمر مستنكر لا يخدم العدل والحرية والإنسانية.



وشدد على ضرورة تجريم هذا الاتفاق ومنع أي دول أخرى من الهرولة تجاه التطبيع، وعدم سلوك هذا التوجه الخياني.



وعبر عبد الجواد عن أمله ألا تقدم دولة عربية على ما فعله النظام الإماراتي؛ لأنه لا يخدم القضية الفلسطينية أو حتى مصالح الامارات ذاتها.



شعوب داعمة



وأوضح عبد الجواد، أن الشعوب في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، تقف الى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه بقوة، لكن ما يجري هو من أنظمة لا تلقي أي اعتبار لشعوبها، وتتعامل بالتطبيع ظناً منها أنه يخدمها.



وقال القيادي في (حماس): "نحن حرمنا من تأييد هذه الشعوب المتعاطفة معنا، بعد إبرام الاتفاقيات مع الاحتلال، ونحن نأمل أن يتغير هذا الأمر، وهناك فرصة واضحة من خلال اتخاذ السلطة قرارات جريئة، ستكون بوابة لتغيير الوضع، وإعادة البوصلة إلى الطريق الصحيح".



وأضاف: "النظام الإماراتي مواقفه غريبة عن المصالح القومية والعربية، واختار أن يكون في الصف المعادي للقضية الفلسطينية".