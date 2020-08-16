المقاومة الشعبية: ‏الوقوف مع الشيخ رائد صلاح واجب ديني وأخلاقي وقانوني



وأكدت الحركة، أن ‏الوقوف مع الشيخ رائد صلاح، واجب ديني وأخلاقي وقانوني في معركته الطويلة ضد الاحتلال الإسرائيلي، الذي يُحاكمه على تمسكه بثوابت الأمة.



ودعت أحرار الأمة إلى التضامن الحقيقي مع الشيخ رائد صلاح في محنته، والذي قضى عمره فداءً للمسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس، وملاحقة الاحتلال في كل مكان أمام المحاكم والمؤسسات الدولية؛ عقاباً له على الجرائم التي ارتكبها ضد

شعبنا الفلسطيني، ولا يزال.



وأكدت، أن الحكم الظالم بحق الشيخ رائد صلاح، يأتي في سياق محاولات تغييب الرموز الوطنية، وطمس الهوية الفلسطينية لأهلنا في الداخل المحتل، وبخاصة المدافعين عن القدس والأقصى، مؤكدين أن هذه المحاولات، التي تمارسها سلطات الاحتلال، لن تنجح في تفريغ الأقصى والقدس من المرابطين والمدافعين عنهما.

رام الله - دنيا الوطندانت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، وبشدة، القرار الإسرائيلي الجائر، بحق الشيخ رائد صلاح، والقاضي بإعادة اعتقاله اليوم الأحد.