إصابة عامل برصاص الاحتلال جنوب طولكرم

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، اليوم الأحد، عامل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، على بوابة جدار الضم العنصري غرب بلدة فرعون جنوب طولكرم، أثناء توجهه إلى عمله داخل أراضي عام 1948.



وذكرت مصادر مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، أن الشاب سهير داوود عبيط (35 عاما)، أصيب برصاصة في القدم، وحالته مستقرة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).