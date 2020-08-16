إعلام إسرائيلي: تل أبيب وجهت رسالة لحماس بشأن الأموال القطرية





وقالت إذاعة (103Fm): إن إسرائيل، وجهت رسالة إلى الحركة، مفادها أن الأموال القطرية، لن تدخل قطاع غزة، حتى وقف العنف بشكل كامل.





وتسود مناطق غلاف غزة والقطاع منذ أيام حالة من التوتر الشديد، في ظل استئناف فعاليات إطلاق البالونات الحارقة و"الإرباك الليلي" من قبل شبان فلسطينيين شرق القطاع.





ويرد الجيش الإسرائيلي منذ أيام على استئناف هذه الفعاليات، بقصف مناطق متفرقة من القطاع، تستهدف مواقع للمقاومة.





وأطلق مقاومون فلسطينيون في وقت متأخر من مساء أمس السبت، صواريخ تجاه (سديروت) في غلاف غزة، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من المستوطنين بجراح طفيفة.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن تل أبيب وجهت رسالة إلى حركة حماس، بشأن الأموال القطرية.