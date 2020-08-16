الشيخ: التاريخ لن يرحم حاملي الخنجر المسموم بظهر شعب الشهداء والجرحى والمعتقلين





وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن التاريخ لن يرحم حاملي الخنجر المسموم في ظهر شعب الشهداء والجرحى والمعتقلين.





وتابع: سقط القناع عن الوجوه الغادرة.. ونلملم جراحنا لوحدنا.. هم العابرون ونحن الثابتون.. النصر لفلسطين.. يا وحدنا.





وتصريح الشيخ واحد من تصريحات القيادات الفلسطينية المتتابعة، تنديداً بالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، الذي يهدف للتطبيع بين الجانبين برعاية أمريكية.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، حسين الشيخ، اليوم الأحد: إنه في موضوع فلسطين والقدس، لا مجاملات ولا دبلوماسية في الرفض والإدانة.