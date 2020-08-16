الشيخ: التاريخ لن يرحم حاملي الخنجر المسموم بظهر شعب الشهداء والجرحى والمعتقلين
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، حسين الشيخ، اليوم الأحد: إنه في موضوع فلسطين والقدس، لا مجاملات ولا دبلوماسية في الرفض والإدانة.
قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، حسين الشيخ، اليوم الأحد: إنه في موضوع فلسطين والقدس، لا مجاملات ولا دبلوماسية في الرفض والإدانة.
وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن التاريخ لن يرحم حاملي الخنجر المسموم في ظهر شعب الشهداء والجرحى والمعتقلين.
وتابع: سقط القناع عن الوجوه الغادرة.. ونلملم جراحنا لوحدنا.. هم العابرون ونحن الثابتون.. النصر لفلسطين.. يا وحدنا.
وتصريح الشيخ واحد من تصريحات القيادات الفلسطينية المتتابعة، تنديداً بالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، الذي يهدف للتطبيع بين الجانبين برعاية أمريكية.
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